Rotatoria, ormai ci siamo: "Così l’incrocio sarà sicuro"

Quasi ultimata la rotatoria che a Castellarano metterà in sicurezza l’incrocio tra la Sp 486R e via Radici Sud. Il cantiere, avviato a ottobre, è gestito dalla Provincia che ha cofinanziato, insieme al Comune di Castellarano, l’intervento da 350mila euro. "Siamo ora in attesa – dice il dirigente del servizio infrastrutture della Provincia, Valerio Bussei – che le temperature permettano la posa dello strato di conglomerato bituminoso che deve essere steso con circa 10 gradi. Non appena le temperature lo consentiranno sarà immediatamente effettuata l’asfaltatura e, subito dopo, l’incrocio potrà già essere percorso a rotatoria. Nelle tre-quattro settimane successive si concluderà poi il cantiere con le cordolature e nuova segnaletica". L’assessore ai lavori pubblici di Castellarano Rossano Rossi ha sottolineato che si tratta di "un ulteriore importante e atteso intervento di messa in sicurezza della strada a beneficio dei tanti automobilisti e abitanti che risiedono nelle vicinanze, attuato in sinergia con la Provincia. Dopo la riapertura della corsia di uscita da nord a sud, già avvenuta, il cantiere attuale non ha un particolare impatto sulla viabilità e le lavorazioni anche durante il periodo natalizio hanno ulteriormente permesso di ridurre i disagi alla circolazione". L’unica variazione sarà per la rimozione del portale segnaletico a farfalla che indica le direzioni per il centro e per Roteglia-Toano che dovrà essere fatta con un’autogru e necessiterà di un senso unico alternato solo per il tempo necessario: l’operazione sarà di notte o di sabato.

m. b.