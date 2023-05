Ruba i soldi, ma restituisce la borsa Identificato il ladro ‘gentiluomo’

Prendere 700 euro da un borsello, ovvero l’incasso della mattinata di un ristorante, avendo l’accortezza di restituire almeno il borsone dove era contenuto, pensando di diventare un ‘ladro gentiluomo’. Un tentativo andato a male quello di un 27enne – già gravato dall’obbligo di firma per reati analoghi – denunciato dai carabinieri per furto aggravato, all’interno di un episodio accaduto lo scorso venerdì. La segnalazione era partita dal titolare del ristorante che si trova in città.

L’uomo infatti era andato in caserma a riferire come nel tardo pomeriggio di venerdì, mentre era impegnato ad allestire la sala in vista della sera, aveva sentito dei rumori sospetti provenire dal retro del locale. Insospettivo si era diretto in quella direzione (dove è presente una seconda porta), ed è stato lì che ha visto uno sconosciuto intento a riporre il borsone da cui però aveva appena prelevato i 700 euro; almeno in un primo momento la fuga era riuscita, visto che il 27enne si era dileguato nonostante i tentativi del ristoratore di inseguirlo. Ma una volta sporta denuncia i carabinieri della stazione di Santa Croce hanno avuto accesso al sistema di videosorveglianza, grazie al quale sono risaliti al ragazzo, ripreso durante il furto sia dalle telecamere interne che da quelle esterne di proprietà comunali. Un volto peraltro conosciuto, visto che il 27enne era sottoposto all’obbligo di firma per analoghi reati commessi negli ultimi mesi. Raccolti tutti gli elementi, e riconosciuto anche dal titolare del ristorante, per il ragazzo è scattata l’inevitabile denuncia alla Procura reggiana per furto aggravato, in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria.