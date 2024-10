Ruba in un negozio e aggredisce un passante

Mentre rubava in un negozio è stato visto da un passante, perciò ha preso il registratore di cassa e gliel’ha lanciato addosso. Così un uomo di 45 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato con l’accusa di tentata rapina impropria. Nella notte del 10 ottobre un cittadino ha segnalato al 112 un tentativo di furto compiuto all’interno di un negozio del comune di Castellarano. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Castellarano. È poi emerso che l’uomo, dopo l’effrazione della porta d’ingresso, era riuscito ad entrare nell’attività.

È stato però sorpreso da un passante e, per assicurarsi la fuga, il presunto ladro ha in seguito lanciato addosso al cittadino un registratore di cassa. L’uomo è poi tornato sul posto per recuperare il suo veicolo che aveva parcheggiato nei pressi del negozio e ha anche minacciato di morte e strattonato il passante.

Il giorno successivo la vittima si è dunque recata negli uffici della locale stazione dei carabinieri per formalizzare la denuncia.

I militari dell’Arma hanno quindi subito iniziato le indagini per cercare d’identificare il responsabile, acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza situate nei pressi del locale in cui è avvenuta l’intrusione. Dalla visualizzazione dei filmati, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’episodio e vedere inoltre il volto del presunto autore che aveva agito nel negozio. I militari hanno pure predisposto un fascicolo d’individuazione fotografica, visionato dalla vittima che ha riconosciuto in una delle foto l’uomo sorpreso durante l’intrusione dei giorni scorsi. Nei guai è finito un 45enne: è stato denunciato alla Procura reggiana.

Matteo Barca