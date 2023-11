Ruba monopattino. La polizia ferma un 19enne

Ha rubato un monopattino in zona stazione, ma è stato rintracciato e denunciato dalla polizia. I fatti risalgono a domenica pomeriggio quando le Volanti della questura sono state allertate in piazzale Marconi da un cittadino il quale riferiva di aver visto un giovane alla guida del suo monopattino, rubato qualche giorno prima in zona stazione. Gli agenti, acquisiti gli elementi per l’identikit dell’oggetto, si sono subito messi sulle tracce del presunto ladro. E poco dopo sono riusciti a rintracciarlo in via Bacone, in zona Masone. Una volta fermato, il 19enne extracomunitario, si è subito mostrato insofferente al controllo dicendo che il mezzo gli fosse stato regalato da un suo amico. Ma all’improvviso, durante le fasi dell’identificazione, il giovane ha provato a darsi alla fuga a bordo dello stesso monopattino, invadendo la corsia di marcia opposta. Con grande prontezza i poliziotti hanno prima interrotto la circolazione, onde evitare che le macchine in transito potessero urtare il fuggitivo e, successivamente, sono riusciti a bloccare il fuggitivo dopo un breve inseguimento.

Ma il ragazzo poi ha continuato a mostrarsi aggressivo nei confronti degli uomini in divisa, sferrando calci e pugni all’auto senza però danneggiarla. Una volta portato in questura, il 19enne è stato sottoposto ad una perquisizione personale: addosso gli è stato trovato un grammo scarso di hashish. Al termine degli accertamenti di rito il 19enne è stato deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale oltre che sanzionato amministrativamente in virtù della sostanza stupefacente rinvenuta, mentre il monopattino è stato infine restituito al legittimo proprietario.