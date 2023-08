Rubano cento scatole di Autan

Hanno agito in tre, facendo razzia di una notevole quantità di sostanza repellente per zanzare, oltre che di oli per il corpo. Non era certo un furto per poter mangiare, quanto invece un probabile colpo su commissione, per poter recuperare materiale da rivendere al "mercato nero". Il furto è avvenuto lo scorso luglio al supermercato Conad di Rio Saliceto. Un responsabile del punto vendita ha notato tre persone apparse sospette – risultati poi essere un 44enne, un 24enne e una donna di 24 anni, tutti rumeni senza fissa dimora – con la donna in possesso di una grossa borsa e uno degli uomini che spingeva un carrello vuoto.

Riscontrato in uno scaffale la mancanza di prodotti repellenti anti zanzare – mancavano un centinaio di scatole di Autan – e oli per il corpo, il responsabile del negozio ha visionato le immagini delle telecamere, ricostruendo il furto che era appena avvenuto nel supermercato. Grazie proprio alla videosorveglianza, i carabinieri della caserma di Campagnola sono risaliti ai tre rumeni, tutti già ben noti per simili reati. I due uomini e la donna sono stati denunciati alla magistratura reggiana per furto aggravato in concorso. Il valore del bottino ammonta ad almeno un migliaio di euro.