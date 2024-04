Rubano un cellulare ai Petali. Denunciati due georgiani

Hanno rubato un telefonino esposto in un negozio del centro commerciale ’I Petali’, ma sono stati pizzicati e denunciati. È successo venerdì mattina quando il gestore ha chiamato la questura dopo aver notato due persone che avevano arraffato un cellulare dalla vetrina per poi fuggire. Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti – grazie alla descrizione fornita dell’esercente – sono riusciti a rintracciare i due che erano ancora nel plesso. Una volta identificati – un 39enne incensurato e un 31enne irregolare con precedenti per reati contro il patrimonio, entrambi georgiani – sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato. Il cellulare, del valore di 300 euro, è stato restituito.