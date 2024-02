Sabato la marcia per la pace

Una marcia per la pace, sabato 24 febbraio alle 10 con ritrovo e partenza in piazza Prampolini, in centro a Castelnovo Sotto, organizzata dal Comune in collaborazione con Anpi, Auser, Botteghe della Rocca, Carnevale al Castlein, Unità pastorale San Francesco, Caritas, Spi Cgil, Emergency Reggio Emilia, Pubblica Assistenza e biblioteca comunale. Si prevede un intervento iniziale del sindaco Francesco Monica, di un portavoce dei ’Cittadini per la Pace’ e di Anna Cervi, mediatrice internazionale di pace. Al passaggio del corteo davanti alle scuole, gli studenti leggeranno poesie di pace scritte da bambini in guerra e messaggi scritti da loro. Il corteo prosegue con messaggi diffusi con altoparlante, per fare ascoltare letture di pace e diritti realizzate da Emergency. Il rientro sarà ancora in piazza Prampolini.