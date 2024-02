Sabina Guzzanti presenta il suo nuovo libro

Il discorso evoluzionistico le sta a cuore, se è vero che cinque anni fa esordiva con ‘2119 - La disfatta dei Sapiens’, dipinto di un XXII secolo catastrofico, e oggi Sabina Guzzanti torna con ‘ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot’, secondo romanzo che presenterà domani, alle 15, al centro Insieme di via Canalina 19. La comica, regista e scrittrice, in questo incontro realizzato in collaborazione con la Biblioteca San Pellegrino, proporrà molti temi attualissimi, tra cui l’intelligenza artificiale con le problematiche che solleva e il ‘divario digitale’.

Lara Maria Ferrari