Sagra di San Bernardino: tre giorni di festa ai laghi di Seta

Tre giorni di festa – oggi, domenica e il 28 maggio – alla sagra di San Bernardino da Siena, all’osteria Prunt da magner, ai laghi di Seta, a Cadelbosco Sopra. Per celebrare la ricorrenza del patrono di Villa Seta, stasera il programma prevede dalle 19 cena con pesce gatto, rane e pesciolini fritti. Domenica dalle 8 il raduno di trattori, auto e moto d’epoca, mercatino di beneficenza, mostra di oggettistica da collezioni, prodotti artigianali e antiquariato. Dalle 12 pranzo, dalle 16 sfilata dei mezzi d’epoca e premiazione, alle 17 aperitivo e gara di Beer Pong. Per tutta la giornata gnocco fritto e area attrezzata per i bambini. Martedì sera la sagra del patrono si conclude con una cena all’aperto a base di grigliata di carne. Per info: tel. 0522-914200.