Salati (Lega): "Allenza stridente e innaturale. Il loro unico tema è sconfiggere il centrodestra"

"L’alleanza Pd-M5s è stridente. Siamo curiosi di conoscere i punti di contatto trovati dai due partiti. Non vorremmo che l’unico collante fosse il desiderio di sconfiggere il centrodestra...". È il commento di Roberto Salati, segretario provinciale della Lega che definisce la coalizione giallorossa come "innaturale e dettata solo da logiche elettorali che poco hanno a che fare con una idea comune di citta" E ancora: "Del resto – continua Salati – il centrodestra in questa tornata elettorale fa così paura che in città si vede di tutto. Succede così che i vertici dei 5 Stelle accettino un accordo col Partito Democratico dopo dieci anni che hanno visto i pentastellati fare un’opposizione senza sconti alla giunta Vecchi".

Infine Salati scocca un’altra frecciata: "Succede anche di avere un candidato del centrosinistra che per la prima volta non è un uomo del Pd e che si candida all’insegna della discontinuità, sconfessando di fatto dieci anni di amministrazione Vecchi, smarcandosi dall’operato. Di certo da qui al giorno del voto ne vedremo delle belle...".