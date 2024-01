Sale prove per gruppi e spazi per laboratori. Ecco "Reggiolo Factory"

Si chiama "Reggiolo Factory" il nuovo progetto presto attivo all’interno dell’ex Reggiolo Pool. Vuole essere un vero e proprio laboratorio digitale per i giovani del territorio con sale prove musicali e laboratori per corsi. Sarà gestito dalla cooperativa Coress che ha accettato questa sfida e ha voluto investire su questo progetto a Reggiolo. Il cantiere sta terminando e nelle prossime settimane dovrebbero prendere il via le varie attività. Si tratta di un luogo che viene richiesto da molti giovani, che faticano a trovare spazi in cui fare musica, soprattutto in gruppo. Si punta non solo alla musica ma anche al mondo delle immagini e alla tecnologia, attraverso corsi di narrazione, di comunicazione visiva, di realizzazione di video con tecniche di montaggio e di regia. Molto spesso i giovani non riescono a trovare adeguati spazi come sala prove. E gli spazi a disposizione quasi sempre hanno costi elevati per i ragazzi. Dunque, serve una struttura che possa fare da punto di riferimento, a costi accessibili a tutti.