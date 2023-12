San Martino in Rio, danneggia auto in sosta sotto le telecamere

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 7 dicembre 2023 – Ha danneggiato un’auto in sosta rigando entrambe le fiancate con un oggetto appuntito. Ma la scena è stata registrata dalle telecamere di videorveglianza, che hanno permesso ai carabinieri di San Martino in Rio di identificare l’autore del gesto, denunciato per danneggiamento. Si tratta di un pensionato di 77 anni, di origine pugliese, abitante nel Reggiano. L’episodio risale alla scorsa estate. Il proprietario dell’auto, un 51enne, ha lasciato l’auto in sosta nei pressi del posto di lavoro. All’uscita, in serata, ha scoperto i danni alle fiancate. L’area del parcheggio è dotata di telecamere. E queste hanno permesso ai carabinieri di San Martino in Rio di risolvere il caso. I militari hanno subito riconosciuto l’uomo ripreso dalla videosorveglianza. Si era avvicinato al veicolo, ha estratto un oggetto tipo chiave dalla tasca dei pantaloni, per poi rigare le fiancate della vettura. Ancora da chiarire il motivo del gesto: se per questioni di parcheggio o se mirato al proprietario dell’auto.