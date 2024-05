San Martino in Rio rende omaggio al grande Henghel Gualdi

Si celebra la figura di Henghel Gualdi, a San Martino in Rio, il paese d’origine del grande clarinettista jazz. Oggi alle 18 alla Rocca Estense il ricco programma celebrativo si apre con la proiezione di un video che raccoglie le testimonianze di amici e di colleghi di Gualdi, oltre alla presentazione del lambrusco "Rosso Clarino" che la locale Cantina sociale ha voluto dedicare proprio a Henghel. L’etichetta è stata realizzata grazie a un concorso che ha coinvolto gli studenti del paese, attraverso una selezione di grafici che ha portato all’individuazione del simbolo di questo vino speciale. Prevista anche l’inaugurazione della mostra "Io e Henghel", una biografia a fumetti che narra la vita del clarinettista. Sempre a San Martino in Rio, domani evento in centro organizzato dai commercianti: alle 19 cena in piazza, poi spettacolo con Antonio Scala (piano bar), Marco Milano (il popolare ’Mandy Mandy’), Francesco Salzano (sosia di Michael Jackson) e Andy Bellotti (il juke box umano).