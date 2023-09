San Polo torna a essere ’città sonora’ Parte il Festival Sesto Rocchi

Giunge alla quindicesima edizione il Festival Sesto Rocchi, in programma da oggi all’8 settembre a San Polo d’Enza.

Un festival che ha iniziato a radicarsi nelle scuole di musica del territorio, per poi aprirsi anche a un primo progetto di musicoterapia orchestrale, per tutti i ragazzi con disabilità. Il festival collabora da tempo con enti, fondazioni e realtà di primo livello in questo settore, con uno stretto legame pure con il festival francese "Viv’alto en Cévennes", la Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri col Maestro", l’associazione culturale "Musica con le ali", Fondazione Antonio e Carlo Monzino, il Forum Austriaco di Cultura di Milano…

Il programma prevede masterclass con i docenti, approfondimenti con quartetti e i concerti serali di artisti noti nell’ambiente cameristico internazionale. San Polo torna a essere una "città sonora" con concerti e lezioni "diffuse" in tutti gli spazi pubblici del paese, tra il municipio, la Chiesa e la medievale Torre dell’Orologio.

Per ogni informazione è possibile telefonare alla biblioteca di San Polo, tel. 0522-241729.

Da segnalare i concerti serali previsti alle 21 alla Chiesa del Castello, con ingresso a offerta libera. Le esibizioni serali iniziano domani, sabato, con il Chaos Quartet con musiche di Haydn e Schubert, in collaborazione con il Forum austriaco di cultura. Domenica 3 settembre tocca invece a Lorenzo Guida, al violoncello, con brani di Bach, Lutoslawski, Piatti, Hindemith (con un solo dedicato a Quintilio Prodi). Lunedì 4 settembre un evento speciale con ospite Giovanni Bietti che racconta il Quintetto op. 34 di Joahnnes Brahms con la partecipazione del Quartetto Bocklin. Il 5 settembre ancora presente il Quartetto Bocklin con il pianista Andrè Gallo. Mercoledì 6 settembre il concerto di Alda Dalle Lucche and friends con "Darkness". Il 7 settembre un concerto dei Maestri di San Polo, dedicato a Flavia Franzoni Prodi, con brani di Beethoven, Sakamoto e Brahms, eseguiti da Christophe Giovaninetti, Elisa Scudeller (violino), Antonello Faruli, Andrea Repetto (viola), Andrea Nannoni e Manuel Zigante (violoncello). Infine, l’8 settembre il gran finale con "Maratona di musica" con tutti gli allievi, con inizio alle 15.

Antonio Lecci