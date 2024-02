San Valentino in crociera sul Po con la Stradivari

San Valentino in crociera sul Po, nella serata ’La La Land: l’amore tra musical e jazz’, con una cena in battello a lume di candela, concerto e navigazione notturna sul Grande Fiume. Un viaggio tra i sapori cullati dal lento fluire del fiume e accompagnati dalle note delle più romantiche canzoni d’amore tratte dal mondo del musical e del jazz. Una serata speciale accompagnati dai sapori delle eccellenze italiane e dalla voce sofisticata di Elisa Aramonte, accompagnata al piano da Stefano Calzolari. Nel menu preparato dallo chef a bordo: assaggio del tradizionale erbazzone reggiano e polpettine; le 2 eccellenze di Parma: il prosciutto crudo dop stagionato 24 mesi e la culaccia dop della bassa emiliana, frittatina alle verdure d’inverno ed erbe aromatiche su fonduta di mosto biologico; risotto al Barolo e radicchio rosso; coppa cotta a bassa temperatura tagliata al momento al coltello con patate al forno; cuore di cioccolato fondente al profumo di peperoncino accompagnato da crema chantilly; flûte di benvenuto, calice di vino a cena, flûte di bollicine con il dessert, acqua, caffè. La navigazione è strettamente vincolata alle condizioni meteo e idrometriche. Per garantire la navigazione in sicurezza, la durata e la fattibilità della stessa verranno decise al momento dal capitano senza preavviso.

Info: prezzo a persona 80 euro (cena in sala d’onore, navigazione di circa un’ora, concerto); ð 335.5293930; navigazionefiumepo@gmail.com.