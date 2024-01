"Sanità, disponibile ad altri incontri. Ma partecipi anche l’opposizione"

Il sindaco di Montecchio si dice disponibile a proseguire gli incontri sulla sanità e accoglie le richieste delle opposizioni. "Vorrei rispondere al capogruppo Rocca in merito a quanto da lui dichiarato con tre semplici precisazioni – afferma Fausto Torelli–. Ho cominciato, primo nella provincia e già dalla primavera scorsa, a tenere incontri in presenza, in diretta streaming e sui quotidiani, per spiegare e discutere la riforma della sanità territoriale, in quanto profondamente convinto della importanza che rivestono confronto e condivisione e della necessità di mantenere la sostenibilità del servizio sanitario pubblico in un momento così critico. Inoltre confermo la disponibilità, ripeto sempre dimostrata nei fatti, a proseguire gli incontri sul tema specifico in merito alle esigenze di salute dei miei cittadini. Chiedo però la partecipazione a tali incontri da parte dell opposizione, spesso assente e quindi forse per questo non del tutto informata in merito. Infine – sottolinea Torelli – ricambio la stima personale nei confronti del capogruppo di opposizione Rocca, costruita nel corso di anni e non messa in discussione dai miei modi appassionati, quando si parla di diritti civili, tutela del Ssn, e dei servizi forniti alla nostra collettività".

Nina Reverberi