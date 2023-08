"Sanità, se cala il personale cala il servizio"

"Inopportuno far passare una riduzione del livello del servizio per carenza di personale, come ammissione degli stessi relatori, come un miglioramento dello stesso servizio".

E’ il commento del capogruppo consiliare Simone Mora, rappresentante del centrodestra a Correggio. "Ora la situazione del servizio di emergenza-urgenza è al limite del collasso, e non se la passa meglio il resto della Servizio sanitario – aggiunge Mora a pochi giorni dalla affollata assemblea sulla sanità convocata a Correggio – se consideriamo le liste di attesa chiuse, quindi senza la possibilità di poter prenotare esami se non a pagamento o a costo di aspettare mesi, oppure la carenza dei medici di base. Tutto ciò rende di fatto una sanità a due velocità tra chi può permettersi di andare a pagamento nelle strutture pubbliche e chi invece è costretto ad aspettare mesi".