Santachiara presenta due novità nella (ipotetica) giunta

La lista Democratici Insieme per Campagnola ha annunciato la squadra di giunta in caso di vittoria elettorale del gruppo guidato da Alessandro Santachiara. Due conferme e due novità. Le conferme sono quelle di Iljc Pedrazzoli, attuale assessore, e di Cerico Valla, oggi capogruppo in consiglio comunale ma in passato vicesindaco. I due nuovi ingressi sono invece quelli di Alessia Pedrazzoli (consigliere comunale, docente e ricercatrice all’Università Milano-Bicocca attiva nel mondo del volontariato e nell’ambito delle politiche di genere) e di Sara Bezzecchi (già responsabile del primo settore del Comune e con una grande esperienza delle dinamiche amministrative). "Si tratta di una squadra di giunta rinnovata – dice Santachiara – con persone di valore, con una preparazione, una visione ed un’esperienza che possono aiutarci a cogliere le necessità e le esigenze territoriali". E annuncia l’incontro dell’8 maggio per presentare il programma elettorale.