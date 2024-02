Santos, via Cattani. Panchina a Piumi

Cambia il Santos (Seconda categoria, girone D): il nuovo mister è Gino Piumi, che in passato era già stato in bianco-grigio-blu. Prende il posto dell’esonerato Fabrizio Cattani, che era da quattro anni al Santos tra giovanili e, quest’anno, prima squadra. Piumi domenica esordirà sul campo dell’Atletico Bibbiano Canossa (27). Il Santos, con 24 punti, è reduce dalla pesante sconfitta per 8-1 col Novellara. Andando al campo, oggi sarà sabato di sei anticipi. Partiamo dalla Promozione, girone B. Alle 15 il Vezzano (23) sarà impegnato sul campo dello United Carpi (38). Ben 15 i punti di differenza, e i modenesi, in casa, hanno perso soltanto una volta. Sarebbe un vero colpaccio per i gialloblù, che cercano punti per allontanarsi dalle zone calde. Arbitrerà Stefano Martini di Ravenna. Poi l’antipasto della Prima categoria (girone B): il Boca Barco (20) farà visita (sempre ore 15) alla Sorbolo/Biancazzurra (27). Fischietto a Thomas Ammendola di Parma. Doppio appuntamento in Seconda. Partiamo dal girone B: la Campeginese (30) alle 14.30 riceverà il Gattatico (23). La Campeginese viene da un poker di vittorie di fila, ma il Gattatico nelle ultime sette partite ha perso soltanto una volta. Arbitro: Rupinder Singh di Reggio. Sempre alle 14.30, stavolta nel girone D, il Real Casina (24) ospiterà il Montecavolo. Gli appenninici non perdono da tre gare e vogliono consolidare il piazzamento nei playoff, il Montecavolo è un punto sopra i playout e vuole ritrovare quella vittoria che manca dal 12 novembre. Direzione di gara affidata a Damiano Bizzarri di Reggio. In Terza due anticipi (inizio alle 14.30). Nel girone A l’Invicta Gavasseto (16) ospiterà lo Sporting Tre Croci (19). Fischia Giovanni Brugaletta di Reggio. Nel girone B, invece, impegno interno per la Plaza (28) che riceverà il Monticelli Terme 1960 (19). Arbitro: Alessio Argirò di Parma.

