Sarà un weekend di gare per tutti i gusti Alla ’Tirol fest’ la sfida al ’lancio dello stinco’

Da venerdì a domenica si svolge a Castelnovo la Tirol Fest col lancio dello stinco, la curiosa gara gastronomica e sportiva che ogni anno coinvolge numerosi spettatori. La quarta edizione del Campionato mondiale si svolgerà dall’1 al 3 settembre nei locali particolarmente accoglienti dell’oratorio Don Bosco, alla Pieve di Castelnovo. "La Tirol Fest nacque come festa a sorpresa – spiega don Marco Lucenti – per festeggiare il parroco di allora, don Evangelista Margini, e il suo impegno volto alla realizzazione dell’oratorio per lo stare assieme, culminato con le vacanze comunitarie per le parrocchie della montagna, in scena ininterrottamente da oltre vent’anni. Oggi è l’iniziativa di un’intera comunità che cammina e respira insieme proprio come durante le vacanze sulle Alpi. Il ricavato, peraltro, è devoluto al nuovo Oratorio don Bosco per pagarne il mutuo e la spesa corrente".

Venerdì sera inaugurazione e apertura degli stand gastronomici alle 19, a seguire musica dal vivo. Sabato dalle 19 riaprono gli stand gastronomici di gusto tirolese e dalle 21 il quarto campionato del mondo di "Lancio dello stinco". A seguire musica live. Domenica il Trail della Pietra e del mini trail riservato ai bambini organizzato dallo Stone Trail Team. Alle 12,30 riapertura stand gastronomici.

Ma la festa dal sapore tirolese non è l’unica del fine settimana.

Da venerdì a domenica Castelnovo ospiterà il Raduno pre-campionato del Centro Volley reggiano di serie B e le squadre giovanili Giovolley, che si alleneranno al palazzetto dello Sport “M. Bonicelli” e nella Palestra di Felina. Sabato il Centro Coni ospita l’Esagonale del Po, meeting interregionale Fidal per le rappresentative provinciali di Reggio, Modena, Parma, Cremona, Mantova e Piacenza, categorie Allievi e cadetti. Le gare si susseguiranno dalle 14.

Sempre sabato, nella palestra “Giovanelli” di via Matilde, si terrà la prima amichevole stagionale della Pallacanestro Reggiana, con la Unahotels che sfiderà la Benedetto XIV Basket Cento, alle ore 18.30.

Ancora sabato, alle 16,30, al Bismantova, è in programma il primo incontro del nuovo ciclo di conferenze i La lanterna di Diogene. Il titolo è “Sogni di abbracciare una nuvola verde”, sulla storia del popolo palestinese, con Cosimo Pederzoli e Simone Ferrarini, attivisti che in più occasioni hanno operato in Palestina. Dopo la loro testimonianza sarà proiettato il documentario che li vede tra i protagonisti “Under demolition order: viaggio nella Palestina occupata”. Ingresso gratuito.

Settimo Baisi