Sargenti:: "Creiamo valore e innoviamo"

La società Vimi Fasteners, con sede a Novellara, ha presentato il bilancio economico finanziario e il bilancio di sostenibilità. E lo stesso hanno fatto le altre aziende del gruppo: Mf Inox e Filostamp. L’anno scorso su un valore economico generato di 61,9 milioni, il Gruppo ne ha distribuito una quota pari a 55,4 milioni. Il 68% dei rifiuti prodotti dai processi lavoratori delle tre imprese del gruppo è destinato al recupero, il 10% dell’energia elettrica consumata proviene da fonti rinnovabili e il trend di riduzione delle emissioni ha fatto registrare nel triennio 2021-2023 un -20,44 per cento. A fine 2023 il Gruppo contava 273 dipendenti, dei quali il 28% donne e l’11% con meno di trent’anni. Soddisfazione viene espressa dal general manager Marco Sargenti: "Il Gruppo ha confermato la possibilità dello smartworking e aumentato le ore di formazione per i dipendenti". Rafforzati "l’impegno nel territorio e il sostegno alla comunità, anche con l’acquisto di crediti di sostenibilità a favore del Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e con iniziative liberali per progetti di utilità sociale ed educativa. Vimi Fasteners, inoltre, ha confermato la propria sostenibilità nei confronti dell’ambiente, incrementando la percentuale di recupero dei rifiuti generati dal proprio ciclo produttivo. È stato pure messo a pieno regime anche il secondo impianto fotovoltaico. Vogliamo essere protagonisti con i valori, le persone e più in generale con tutti gli stakeholders per creare valore, innovare, continuare a far crescere il nostro business, aumentare la qualità della vita delle persone assieme a quella dei nostri prodotti, essere parte attiva nello sviluppo del territorio e della nostra comunità".

a. le.