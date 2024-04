"Saturò di gas le cantine". Il 10 a processo

Inizierà il 10 aprile il processo a carico di Davide Rovesti, il 39enne che, il 16 giugno ’23, dopo aver causato diversi problemi al condominio con la sua condotta fuori controllo, in serata fu sentito proferire minacce di morte, mentre nel condominio si spargeva odore di gas. I vigili del fuoco trovarono in cantina una bombola di gpl con la valvola aperta e altre due chiuse: secondo una prima ricostruzione investigativa dei carabinieri, fu lui a saturare gli ambienti dei bassi locali per uccidere più persone, tra cui una famiglia con cui aveva litigato e che abitava sopra la cantina in suo uso.