"Sbagliato sottovalutare il Lecco"

Voltare pagina immediatamente, lasciarsi alle spalle la sconfitta e i rimpianti per la sfida con il Cittadella e muovere la classifica, restando alla larga dalle zone più pericolose. Questo, in sintesi, il pensiero di Nesta prima dello ‘scontro diretto’ con il Lecco.

Mister Nesta, che settimana è stata?

"Aver perso con il Cittadella ci ha lasciato l’amaro in bocca perché è stata una sconfitta ingiusta, ma ce la teniamo dentro e con la rabbia accumulata vogliamo avere una reazione".

Quali spunti di riflessione può averle fornito questa battuta d’arresto?

"Che per vincere bisogna fare gol. A Catanzaro ci siamo riusciti con un mezzo tiro, mentre con il Cittadella ne abbiamo sprecate troppe…".

Al termine della gara con il Cittadella avevamo criticato la sua scelta di sostituire Bianco perché da quel momento la squadra ha perso compattezza in mezzo al campo. È stata una scelta dettata dalla diffida?

"Io Bianco l’ho sostituito soprattutto perché lo vedevo stanco e non mi sembrava più in grado di fare quel pressing alto che volevo, ma non è che in panchina ci inventiamo le cose o beviamo…Ha giocato praticamente tutti i minuti di tutte le partite". Satalino è stato scosso dall’errore sul primo gol?

"Sbagliamo tutti, solo chi non gioco o chi non fa non sbaglia, è la regola del calcio. Io l’ho visto tranquillo".

Quali novità arrivano dall’infermeria?

"Nessuna novità di rilievo a parte il rientro di Varela, mentre Vido sta bene ma sul campo sintetico del Lecco, molto duro, preferisco non rischiarlo e quindi non è tra i convocati".

Come procede il recupero di Crnigoj?

"Al momento non è qui con noi. Essendo un giocatore del Venezia dobbiamo rapportarci anche con la società di appartenenza per valutare il recupero dall’infortunio".

La spaventa di più la qualità del Lecco o il fatto che siano ultimi in classifica e che quindi i suoi ragazzi possano sottovalutare questo impegno?

"Non mi spaventa nulla, so benissimo che i risultati dipendono anche dagli episodi. Ci troveremo di fronte una squadra che ha avuto alti e bassi ma che anche con lo Spezia ha dimostrato che non si è arresa ed è in salute. Cercheranno di chiudere bene la stagione: sarà una partita tosta".

Però è anche giusto sottolineare come la retroguardia del Lecco abbia subito 60 gol…

"Speriamo che ne subisca qualcuno in più…(sorride, ndr)".

Giocare su un campo sintetico potrebbe cambiare qualcosa a livello di valutazioni così com’è successo per Vido?

"Avevo giocato a Lecco anni fa con il Milan in amichevole e ricordo l’erba…Personalmente non mi piace il sintetico ma ci faremo trovare pronti".

Potrebbe essere l’occasione di buttare subito nella mischia forze fresche come Romagna, Blanco e Antiste?

"Sono tutti freschi…".

Pensa che la quota salvezza si sia alzata rispetto alle previsioni iniziali?

"Non bisogna fare tanti conti, tempo fa avevo detto che 43 punti, ma dipende cosa fa chi sta dietro. A un certo punto tante squadre nei primi posti hanno regalato punti a chi lotta per non retrocedere e di conseguenza la quota salvezza si è alzata: ora dico che è a 45".