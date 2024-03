Sbanda con la moto e va contro il guard rail. Ferito 20enne

Un giovane residente a Reggiolo è rimasto ferito l’altra sera in un incidente accaduto in via Cattanea, in paese. Il ventenne P. L. era in sella a una moto quando ha perso il controllo finendo contro il guardrail, all’uscita di una curva. Sbalzato a terra, è stato necessario fare intervenire i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa locale col personale dell’automedica della Bassa, per garantire le prime cure al giovane centauro. Dopo, il ventenne è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso ospedaliero di Guastalla, con traumi giudicati di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita. Non sembrano essere stati coinvolti altri veicoli nell’incidente. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale della Bassa Reggiana.