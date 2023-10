Sbanda e centra un albero. Non ha polizza né patente

Ha sbandato in auto mentre stava percorrendo un tratto rettilineo di via Fangaglia, strada provinciale che da Santa Vittoria di Gualtieri porta verso Meletole. È accaduto poco prima delle 20 di martedì sera. A bordo di una Peugeot 206 si trovava un uomo di 34 anni, E.M., di origine straniera e abitante a Cadelbosco Sopra. Con l’auto è finito fuori strada, abbattendo la siepe di una recinzione esterna per poi fermarsi contro una pianta. I residenti nella casa a fianco hanno dato l’allarme al 118, facendo intervenire l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla e l’autoinfermieristica, raggiunte poi dall’automedica. Inizialmente le condizioni del ferito apparivano critiche, tanto da mobilitare anche l’elisoccorso di Bologna, il cui intervento non si è reso necessario. Il ferito è stato condotto in ospedale a Reggio e ricoverato in condizioni piuttosto gravi, ma non in pericolo di vita. Intanto, i carabinieri di Gualtieri hanno eseguito accertamenti. Da una prima verifica l’auto non è risultata coperta da assicurazione, con l’aggiunta del fatto che il 34enne era sprovvisto della patente. Attesi inoltre gli esiti dell’esame dell’alcoltest.

Antonio Lecci