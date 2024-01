Sbanda in auto a Luzzara, grave 56enne

Luzzara (Reggio Emilia), 22 gennaio 2024 - Soccorsi mobilitati, poco dopo le 4,30 della scorsa notte, per un’autovettura Volkswagen Polo finita fuori strada, schiantandosi contro un muretto in cemento che funge da ingresso a una abitazione privata. E’ accaduto a Villarotta di Luzzara, sulla Provinciale 2, che in quel tratto prende il nome di via Carboni. A bordo un uomo di 56 anni, residente a Guastalla, che si stava recando al lavoro. Improvvisamente ha perso il controllo del veicolo, finito nel fossato laterale. Sono arrivati l’ambulanza, personale sanitario, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla per aiutare l’automobilista a uscire dall’abitacolo in sicurezza. Dopo le prime cure, il 56enne è stato trasportato al pronto soccorso di Guastalla, in condizioni serie ma non pare in pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Fabbrico. E nella serata precedente un pedone è stato urtato da un’auto in via Matteotti a Rubiera, nei pressi dell’Emiro. E’ stato portato in ospedale a Reggio con traumi di media gravità.