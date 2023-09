Sbanda in auto e si ribalta dentro il fosso

Una pensionata 74enne (F.R.), di Fabbrico, è rimasta gravemente ferita in un incidente accaduto nella mattinata di ieri sulla strada provinciale 4 a Fabbrico, sulla carreggiata che collega a Campagnola. Per cause al vaglio della polizia locale della Pianura reggiana, la donna ha sbandato mentre era al volante dell’auto, una Fiat Panda, che è poi finita nel fossato laterale, fermandosi ribaltata su un fianco. La donna non era incastrata nell’abitacolo, ma la posizione della vettura non era certamente stabile. E per questo è stato necessario l’intervento della squadra dei vigili, giunta dal distaccamento di Guastalla, per poter recuperare la conducente in totale sicurezza. Una volta estratta è stata affidata alle cure del personale dell’automedica della Bassa, intervenuto sul posto insieme agli operatori della Croce rossa di Fabbrico. Dopo le prime valutazioni cliniche, la donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio.

È apparsa sempre cosciente e collaborante con i soccorritori, pur comprensibilmente dolorante per l’effetto dei traumi riportati nella sbandata. Le sue condizioni sono state giudicate piuttosto serie, ma non pareva in pericolo di vita. Inizialmente era stato mobilitato il personale dell’elisoccorso di Parma, fatto rientrare dopo una prima valutazione delle condizioni generali dell’automobilista. Una strada, quella, già più volte teatro di simili incidenti.

Antonio Lecci