Scabbia, via alle verifiche e al farmaco per gli ospiti

E’ prevista da stamattina l’attività di verifica dell’Igiene Pubblica, alla casa di riposo Buris Lodigiani di Luzzara, in seguito alla positività alla scabbia di una pensionata ospite della struttura protetta. Il caso di scabbia è stato constatato all’ospedale di Guastalla, dove l’anziana è stata ricoverata nei giorni scorsi per altre patologie. Alcuni sintomi sospetti hanno fatto avviare accertamenti specifici, che hanno confermato la tesi della scabbia.

Il servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Usl prevede la visita, già da oggi, di tutti gli ospiti e operatori della casa protetta luzzarese. A tutti gli ospiti, casi e contatti, viene somministrato il trattamento con Ivermectina, in accordo con la direzione della struttura protetta, con l’attivazione degli interventi di controllo ambientale. L’Igiene Pubblica ha inoltre informato del caso di scabbia anche i medici di base e il medico di struttura, affinché segnalino tempestivamente eventuali altri casi sospetti. Alcuni familiari temono che possano esserci altri casi di scabbia in struttura, chiedendo pure di verificare con attenzione la causa dell’insorgere del problema. Hanno inoltre chiesto in cosa consistono esattamente le operazioni di bonifica dei luoghi, degli indumenti e delle varie attrezzature, oltre a prevedere il lavaggio degli indumenti (possibili veicolo di trasmissione della scabbia tra le persone) a temperatura idonea e con appositi accorgimenti.

Ulteriori provvedimenti saranno adottati non appena saranno noti i risultati degli esami previsti nella casa protetta di Luzzara. Antonio Lecci