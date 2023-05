Scandiano, sbanda alla rotonda e finisce in ospedale

Scandiano (Reggio Emilia), 24 maggio 2023 – Schianto in auto nella notte in via Pedemontana a Scandiano. E’ accaduto verso l’1,30. E’ rimasto ferito un giovane di 26 anni, residente a Casalgrande, portato in ospedale a Sassuolo, in pronto soccorso, ma in condizioni che non sembrano gravi. L’incidente è avvenuto all’altezza della rotatoria, non distante dalla sede della Croce rossa di Scandiano. Il 26enne alla guida di una Renault Clio, per cause al vaglio dei carabinieri della locale tenenza, intervenuti sul posto, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Il conducente è stato soccorso dal personale sanitario inviato sul posto dalla centrale operativa del 118, per poi essere accompagnato in ospedale. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco per tagliare i rami delle piante che si erano piegati in seguito dell’impatto con l’auto in sbandata. Alcune ore prima incidente a Cadelbosco Sotto, a una rotatoria sull’ex Statale 63. Ferito un cinquantenne che in scooter si è scontrato con un’autovettura. Ha riportato vari traumi ma non risulta in pericolo di vita. Rilievi della polizia locale.