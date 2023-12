Scandiano, denunciato per tentato furto al Conad

Scandiano (Reggio Emilia), 2 dicembre 2023 – Ha tentato di rubare al Conad di Scandiano, entrando dall’area di carico e scarico merci, dopo aver infranto un vetro. Ha raggiunto il banco degli insaccati per rubare dei salami. Ma è scattato l’allarme che ha messo il ladro in fuga, abbandonando la refurtiva sul posto. Grazie alle immagini delle telecamere, i carabinieri di Scandiano hanno identificato un uomo di 52 anni, denunciato per tentato furto aggravato. E’ accaduto una settimana fa, poco dopo la mezzanotte del 25 novembre. I responsabili del supermercato hanno presentato querela, fornendo ai carabinieri anche le immagini della videosorveglianza. Proprio quelle immagini hanno permesso ai militari dell’Arma di riconoscere l’autore dell’intrusione, che è stato individuato e denunciato alla magistratura reggiana.