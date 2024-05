Scandiano, furto notturno allo studio Vivi di via Diaz

Scandiano (Reggio Emilia), 3 maggio 2024 – I carabinieri sono intervenuto nella prima mattinata di oggi, poco dopo le sette, per un furto avvenuto all’interno dello studio privato Vivi, che si occupa di personal training, nutrizione e fisioterapia. Il furto è avvenuto nella sede di via Armando Diaz a Scandiano. Sul posto i carabinieri, chiamati quando sono stati notati gli evidenti segni di scasso all’ingresso, hanno accertato che i ladri, nella notte, dopo aver smontato la finestra a vasistas posizionata sopra la porta d’ingresso, erano riusciti a entrare nei locali che ospitano lo studio privato, da dove hanno rubato un tablet del valore di alcune centinaia di euro. Non sembrano essere stati portati via altri oggetti, ma si sta verificando attraverso un inventario nelle stanze in cui i ladri hanno cercato bottino. I danni complessivi sono in fase di accertamenti. Sulla vicenda i carabinieri scandianesi hanno avviato le indagini per il reato di furto aggravato a carico di ignoti. Potrebbero essere importanti gli eventuali elementi di indagine ricavati dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in quella zona della cittadina.