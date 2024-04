Scandiano, mezzo etto di hashish nella camera da letto

Scandiano (Reggio Emilia), 2 aprile 2024 – Alla vista di una pattuglia dei carabinieri, ha cambiato direzione per tentare di evitare il controllo. I militari se ne sono accorti e sono intervenuti per fermare un giovane di 25 anni, a Scandiano, trovandolo in possesso di un grammo scarso di hashish. E’ seguita la perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire oltre mezzo etto di hascisc e di materiale per il confezionamento delle dosi. Per questi motivi, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno denunciato il giovane. E’ accaduto nel fine settimana. Il controllo è avvenuto in via Mazzini a Scandiano. La droga era nascosta nella camera da letto, in una scatola di legno contenente un panetto di hashish del peso di oltre 50 grammi, oltre a materiale da confezionamento identico a quello utilizzato per la dose singola rinvenuta in disponibilità del giovane.