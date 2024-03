Scatta foto al suo aggressore e lo fa denunciare

Stava camminando a piedi in via Emilia Ospizio, quando senza alcun motivo, è stato aggredito da uno sconosciuto che lo ha colpito con un oggetto affilato, provocandogli dei tagli alla mano. A distanza di sei mesi, i carabinieri di Reggio sono riusciti a identificare lo ‘squilibrato’ aggressore, grazie ad una foto scattata dalla vittima. Si tratta di un 24enne straniero, denunciato alla procura reggiana con l’accusa di lesioni personali aggravate.

L’episodio risale al 6 ottobre scorso. Erano circa le 20 quando la vittima stava passeggiando verso casa. All’improvviso è stato preso d’assalto dal giovane nordafricano mai visto prima che senza neppure proferire parola si è scagliato contro di lui senza alcun apparente motivo.

L’uomo, terrorizzato, è riuscito a divincolarsi e a fuggire. E dopo essersi allontanato e messo al sicuro, ha scattato una fotografia all’aggressore. Poi è dovuto andare al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per farsi medicare alla mano. Dopo essere stato dimesso con una prognosi di 15 giorni di guarigione, è andato in caserma al comando provinciale dell’Arma, per sporgere denuncia e raccontare tutto. I militari si sono messi alla caccia dell’aggressore. E dopo mesi di indagini, grazie alla foto scattata dalla vittima e alle immagini di videosorveglianza presenti in zona oltre all’acquisizione di testimonianze, sono riusciti a risalire all’identità del presunto responsabile che è stato infine prontamente denunciato.