Scatta un’altra rissa, telecamere al vaglio

Ancora una rissa in zona stazione tra stranieri. Poco dopo le 15 è arrivata la segnalazione alla centrale operativa dei carabinieri da parte di alcuni residenti che raccontavano di un gruppo di persone mentre si prendevano a calci e pugni nella zona tra via don Alai, viale IV Novembre e via Monsignor Tondelli. Sul posto si sono precipitate immediatamente tre pattuglie dei carabinieri che hanno richiesto ausilio ad alcune Volanti della questura. Ma una volta giunti sul luogo segnalato, i protagonisti della rissa si erano già dispersi, facendo perdere le loro tracce. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona per cercare di ricostruire l’accaduto e per individuare i responsabili.