Scavi non autorizzati a Correggio: cittadini chiedono accertamenti

Sono state avviate delle indagini su lavori attuati in vista della possibile realizzazione di nuova, presunta "campina", in un’area privata annessa a una abitazione rurale in via Palù, alla periferia di Correggio. Dopo alcune segnalazioni di cittadini relative a movimenti di mezzi di scavo, come per allestire un cantiere iniziando dalla creazione di un piazzale, gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana hanno avviato accertamenti, anche con sopralluoghi diretti.

Attualmente è stato notato all’opera un mezzo escavatore, che ha spianato il campo. Secondo alcuni residenti pare che ci sia l’intenzione di scavare per realizzare degli impianti di scolo idrico e fognario. Ma questa operazione non risulterebbe autorizzata e sono state chieste verifiche.

Anche a livello politico si è mosso qualcosa, con il gruppo consiliare di centrodestra che ha già segnalato le attività sospette in quell’area. Sono ancora forti le polemiche sul terreno di via Imbreto, a Budrio, dove a più riprese sarebbero avvenuti accessi nell’area, nonostante il divieto imposto dall’azione di sequestro emessa dall’autorità giudiziaria, in un terreno a destinazione agricola in cui però sono stati realizzati dei lavori, senza alcuna autorizzazione. Si tratterebbe di aree dove si vorrebbero creare degli spazi "residenziali".