Schiaffi alla ex per gelosia. Denunciato un sedicenne

Per gelosia perseguita, prende a schiaffi e rapina la ex fidanzatina. Hanno appena 16 anni entrambi i protagonisti di questa storia, che si è conclusa con la denuncia del ragazzino alla Procura dei minori di Bologna. Tutto ha inizio tempo fa, quando la ragazzina decide di mettere fine alla loro relazione sentimentale, logorata dalla gelosia di lui, che l’avrebbe fatta sprofondare in un un vero e proprio incubo, portando lui a macchiarsi di una serie di presunte condotte persecutorie per le quali, al termine delle indagini, i carabinieri della stazione di Montecchio l’hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per atti persecutori e rapina. L’episodio che ha indotto la vittima, accompagnata dal padre, ad andare in caserma e a denunciare il coetaneo risale al 15 gennaio. Stando a quanto hanno potuto ricostruire i militari dell’Arma, la ragazza uscita da scuola a Reggio Emilia è salita sul tram, che avrebbe dovuta condurla a casa, dove era salito anche il suo ex, accomodatosi poco distante dalla ragazza seduta vicino ad un’amica. Quando però la sua amica è scesa dal tram, l’ex ragazzo si è seduto accanto alla vittima: le avrebbe chiesto dei chiarimenti su un bacio che lei avrebbe dato in una discoteca a un altro ragazzo, poi le ha strappato di mano il telefono, impossessandosene. La ragazza ha provato a riprendersi il telefono, ma senza riuscirci: lui l’ha presa a schiaffi. Solo l’arrivo del padre della vittima ha scongiurato ulteriori conseguenze, a quel punto il ragazzo ha restituito loro il cellulare. Nel corso delle indagini i carabinieri di Montecchio hanno ricostruito la storia: già in precedenza il ragazzo avrebbe compiuto una serie di presunte condotte persecutorie presentandosi sotto l’abitazione della ragazza, trovandosi nello stesso treno della vittima e tempestandola di telefonate anche usando altri numeri, una volta che la vittima aveva provveduto a bloccare la sua. I carabinieri della stazione di Montecchio all’esito delle indagini e trovati elementi di presunta responsabilità hanno quindi proceduto con la denuncia del ragazzino.