Schianto a Campagnola. Due ventenni in ospedale

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade reggiane, nell’arco di poche ore, facendo intervenire più volte i soccorsi sanitari. L’altra sera si è verificato uno schianto fra due auto a Campagnola, in via Grande. Ad avere la peggio un 24enne e una donna di 26 anni, di origine albanese, entrambi portati in ospedale in condizioni non gravi. Rilievi dei carabinieri di Campagnola.

Nella notte diverse sbandate fuori strada. In via Chiesa Enzola a Poviglio nell’incidente è rimasta coinvolta un’auto dei carabinieri, impegnata in un servizio di controllo. Per fortuna nulla di grave per le persone. Sul posto anche i vigili del fuoco di Sant’Ilario. Auto contro palo in via Prato Bovino a Castelnovo Sotto, dove i vigili del fuoco di Guastalla hanno messo in sicurezza la vettura ed effettuato accertamenti sulla stabilità del palo. E a Correggio, in via Carpi, soccorsi mobilitati per una persona ferita dopo lo scontro fra tre auto. Le condizioni del ferito non risultano preoccupanti. Evidenti i disagi al traffico, con chiusura ai veicoli di un tratto di via Carpi. Rilievi della polizia locale.