schianto a gattatico

Scontro semi-frontale ieri poco prima delle 17 a ridosso delle golene dell’Enza, all’altezza dell’incrocio tra via Trento e la sp38 Gattatico-Sorbolo. In un punto in cui la carreggiata è molto stretta un furgone Toyota Proace è entrato in collisione con una Bmw; coinvolti D.D., uomo di 50 anni, e una donna di 57 anni, P.R., rimasta ferita e portata in ambulanza all’ospedale di Montecchio. Non è in condizioni gravi. Sul posto per i rilievi tecnici e dirigere il traffico una pattuglia la Polizia locale della Val d’Enza.