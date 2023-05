Schianto alla rotonda tra auto e scooter

Un uomo 50enne è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri sull’ex Statale 63 a Cadelbosco Sotto, all’altezza della rotatoria che collega a via Quarti, nel centro della frazione. Per cause al vaglio della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo si sono scontrati un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, rovinato a terra. Sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto per prestare le prime cure. Il ferito è stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità, ma non sembra essere in pericolo di vita. E’ rimasto illeso il conducente della vettura.