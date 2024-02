Schianto con l’auto contro un palo. La conducente finisce in ospedale

Momenti di paura ieri, verso le 9.30, sulla sp 37 per un incidente avvenuto all’incrocio tra via Balletti e via Montanara sulla strada che da Albinea va a Scandiano. Una Lancia Y che arrivava da Albinea, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale dell’Unione Colline Matildiche, è uscita di strada centrando frontalmente un palo di cemento dell’Enel. Distrutta la parte anteriore dell’auto. La conducente, una donna di Puianello di Quattro Castella, è stata prontamente assistita e portata in ospedale, con l’ambulanza della Croce Verde. Sul luogo pure l’automedica. Le condizioni di salute della donna non sono gravi. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto e del palo Enel. Non è la prima volta che si registrano incidenti in questo incrocio. L’amministrazione comunale sta per realizzare una rotonda per garantire più sicurezza nella zona, lavori già affidati.

m. b.