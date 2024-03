Schianto con un capriolo. Motociclista ferita

Scontro tra una moto condotta da una donna e un capriolo che improvvisamente ha attraversato la Statale 63 in località Rio Ricò, tra Busana e Nismozza (Ventasso). L’impatto è stato inevitabile, ferita la motociclista, pare al momento non grave, ferito anche il capriolo trattenuto in attesa dell’arrivo della ditta incaricata a recupero e cura animali feriti. L’incidente è accaduto poco prima delle 19, sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino di Busana e l’automedica di Castelnovo Monti, oltre a una pattuglia dei carabinieri di Castelnovo Monti per il controllo del traffico e i rilievi circa la dinamica dell’accaduto. La signora che viaggiava in sella alla sua moto in direzione Valico del Cerreto, considerato il trauma subito nell’impatto con l’animale, dalle ultime notizie raccolte, pare non sia stata ricoverata all’ospedale di Castelnovo Monti. Infatti l’ambulanza della Croce Verde di Busana con a bordo l’infortunata, seguita dall’automedica, si sarebbe diretta al Santa Maria Nuova di di Reggio con codice giallo.

s. b.