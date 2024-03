Schianto fra furgoncino e Tir. Ferita una ragazza di 19 anni

Diversi interventi di soccorso sanitario per incidenti o infortuni. A Castelnvo Sotto, in via Limido, verso le 17 di ieri si è verificato uno scontro tra un autocarro e un camion. Sono arrivati i soccorsi con ambulanza e autoinfermieristica per le prime cure alle persone coinvolte. Inizialmente, anche per la dinamica dello scontro, la situazione sembrava critica. Poi, per fortuna, le condizioni si sono ridimensionate in modo positivo. Una ragazza di 19 anni, residente a Cadelbosco Sopra, che era trasportata sull’autocarro, è stata medicata e poi trasferita in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per completare gli accertamenti. Illesi i conducenti dei due veicoli coinvolti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Poviglio e Gattatico per i rilievi di legge e per regolare il traffico.

Poco prima un’auto ha sbandato mentre stava percorrendo via Campagnola, alle porte di Correggio, senza gravi conseguenze per l’uomo al volante. E alla ditta Comer di Reggiolo, i soccorsi sono stati prestati a un cinquantenne, ferito alla testa dopo una caduta accidentale, che lo ha fatto finire contro un autocarro in sosta. Dopo le prime cure è stato portato in ospedale a Guastalla. Non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto la Croce rossa locale e l’autoinfermieristica.