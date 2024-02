Schianto in scooter: coppia in ospedale

Traffico in tilt e soccorsi mobilitati in forze, ieri mattina poco dopo le otto alla rotatoria davanti al santuario della Madonna della Fossetta a Novellara, all’incrocio tra le strade che portano verso Reggiolo, Guastalla e Campagnola. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa Reggiana, si è verificato lo scontro tra un’autovettura Dr e uno scooter Ovetto, su cui viaggiava una coppia di origine indiana, che si recava al lavoro. Ad avere la peggio gli occupanti del veicolo a due ruote: un uomo di 51 anni e una donna di 48 anni, subito raggiunti dai soccorsi con ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica giunta da Correggio e pure dal personale dell’elisoccorso di Parma, che è stato mobilitato dalla centrale operativa dl 118 in quanto inizialmente le condizioni di uno dei feriti apparivano piuttosto serie. Dopo le prime cure, i due stranieri sono stati caricati in ambulanza e trasportati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni serie ma non in pericolo di vita. È invece rimasto fisicamente illeso il conducente dell’autovettura, il quale si è subito fermato per verificare le condizioni della coppia coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per rilievi tecnici e per regolare l’intenso traffico che era presente all’ora di punta, che in quella zona comprende anche il passaggio di numerosi mezzi pesanti, almeno fino a quando non sarà completata la tanto attesa tangenziale, che porterà finalmente gran parte del traffico fuori dal centro della cittadina. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per coadiuvare gli agenti nelle varie operazioni di messa in sicurezza dell’incrocio, in particolare durante le fasi del soccorso ai due feriti.

Antonio Lecci