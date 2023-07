Schianto in via Emilia Scontro auto-scooter, gravissimo un 21enne in rianimazione a Parma Il giovane, sbalzato di sella, è stato travolto rimanendo incastrato sotto la vettura. Per liberarlo i Vigili del fuoco hanno usato dei cuscini ad aria per sollevare la Hyundai. Poi il trasporto in elicottero al Maggiore.