"Schianto in viale Roma, scene da Far West"

Continuano le indagini dei carabinieri sull’incidente accaduto l’altra notte in viale Roma, in centro a Novellara, con un sorpasso azzardato, forse in una specie di ’gioco’ tra amici, che ha fatto sbandare una vettura, finita contro altre auto in sosta sul ciglio della strada, con danni ingenti ai veicoli. Pare inoltre che uno dei proprietari delle vetture sia stato aggredito fisicamente dal conducente protagonista della sbandata, pur se fino a ieri sera non risultano denunce formali ai carabinieri per tale episodio. Ora si indaga sulla dinamica dell’incidente, sull’ipotesi di fuga del conducente (poi accompagnato in ospedale per medicare traumi guaribili in cinque giorni), sulla velocità del veicolo, in attesa dell’esito degli esami sullo stato psicofisico del conducente. La vicenda coinvolge anche la politica, con il candidato sindaco di Novellara Democratica Civica, Alessandro Cagossi, che interviene sull’argomento: "L’incidente avvenuto in viale Roma a Novellara, una vera e propria scena da far west per la dinamica e per i resoconti che sono emersi da numerosi testimoni, è molto inquietante e pare riconducibile all’ennesimo episodio di accelerazioni e ’garini’ tra auto nelle strade comunali: cos’altro deve avvenire per mettere fine a questa situazione di pericolo? Serve polizia locale attiva 24 ore su 24".