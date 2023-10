Schianto tra auto: feriti anche due bambini

Schianto tra due auto l’altra sera in centro a Novellara, in via della Costituzione. Tre i feriti: tra loro anche due bambini di 5 e 10 anni, che erano in auto con la madre, a sua volta rimasta ferita, per fortuna in modo lieve.

Sono stati soccorsi dal personale dell’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico e dell’autoinfermieristica di Guastalla. Trattandosi di bambini, è stato necessario il trasporto al Santa Maria Nuova di Reggio, in quanto il più vicino ospedale guastallese non ha ancora riaperto il reparto di Pediatria. Le condizioni dei feriti non risultano gravi.

Lo schianto ha coinvolto una Fiat Panda condotta da O.G., 35 anni, residente a Novellara, che era in auto con i due bambini, e una Ford Fiesta condotta da E.C., 70enne pure lui abitante in loco. Il conducente della Ford è rimasto fisicamente illeso.

Sul posto sono intervenuti in breve tempo l’ambulanza della Croce rossa con il personale dell’autoinfermieristica, oltre agli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per poter eseguire gli accertamenti tecnici, per ricostruire la dinamica dello scontro, oltre che per regolare il traffico.

Pochi minuti prima si era reso necessario un intervento di soccorso – per fortuna senza conseguenze di rilievo – per un altro incidente, stavolta in piazza della Resistenza, sempre nel comune di Novellara.

Quasi contemporaneamente un’ambulanza si è recata a Santa Vittoria di Gualtieri, in via Prampolini, per un ulteriore incidente, anche questo non grave.

Antonio Lecci