Schianto tra un’auto e un camion. Due donne ferite, viabilità in tilt

Due donne ferite nello scontro tra una vettura Fiat Panda e un autocarro, avvenuto poco dopo le 17,30 di ieri in via Carpi, alla prima periferia di Correggio. I soccorsi – con due ambulanze e autoinfermieristica – hanno prestato le prime cure agli occupanti della vettura, per poi trasportarli in ospedale, in condizioni di media gravità. Non risultano in pericolo di vita. Inizialmente si era temuto il peggio, in quanto l’auto era rimasta incastrata in parte sotto il mezzo pesante.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana, i quali si sono occupati pure di chiudere temporaneamente la strada (così come è stato fatto nel versante carpigiano) e deviare il traffico su percorsi alternativi. Per la viabilità si è trattato di un disagio evidente, considerato pure l’orario di punta. Verso le 19 la situazione si è normalizzata.