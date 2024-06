Scintille a Gualtieri per volantini e post sui social

Dopo una campagna elettorale piuttosto movimentata, a Gualtieri non sono mancate polemiche neppure durante l’apertura dei seggi. La lista “GualtieRinnova” guidata da Cristina Reda ha segnalato alle forze dell’ordine che sabato pomeriggio, appena aperte le urne, esponenti di “Centrodestra a Gualtieri” avrebbero avuto loro volantini in vista nei corridoi dei seggi. Inoltre, esponenti della stessa lista avrebbero fermato elettori in accesso, sulla soglia dei seggi. E anche ieri mattina è stato richiesto l’intervento della polizia locale per una simile situazione.

La lista “GualtieRinnova” ha inoltre segnalato dei post di campagna elettorale comparsi ieri mattina, in ore di silenzio elettorale, sui social da parte di candidati di “Comunità in Azione”. Post che sarebbero stati rimossi dopo la segnalazione all’autorità. Di contro, il candidato sindaco di “Centrodestra a Gualtieri”, Stefania Cacciani, ha contestato un video social di “GualtieRinnova”, con il candidato Reda a sostenere "la totale assenza di illegittimità nei contenuti del video in questione".