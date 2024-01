Scippo sventato in stazione. Donna salvata dai carabinieri

Scippo sventato dai carabinieri in zona stazione domenica sera intorno alle 22,30. Aveva appena finito di lavorare e stava andando a casa, percorrendo via Emilia all’Ospizio a piedi, quando è stato raggiunto da un cittadino extracomunitario in sella ad una bicicletta. Si è avvicinato e l’ha afferrata per un braccio fingendo di tentare un approccio col pretesto di derubarla. Infatti, al rifiuto della giovane donna, l’uomo ha tentato di strapparle la borsa dal braccio.

Fortunatamente, il malvivente non è riuscito a portare a termine l’obiettivo, prontamente fermato e bloccato da una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri che transitava lungo la via in servizio perlustrativo e di controllo del territorio. Il giovane, un 30enne straniero, è stato denunciato alla procura con l’accusa di tentato furto con strappo. L’uomo inoltre, dai controlli in banca dati, è risultato essere stato colpito dal foglio di via del questore l’8 novembre scorso; provvedimento volto a lasciare il nostro Paese che è stato disatteso. Tant’è che oltre al tentato furto, sarà segnalato anche per non aver ottemperato la normativa.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna era stata seguita. Poi all’improvviso si è sentita afferrare sulla spalla e poi per un braccio fino al tentativo di scippo che non è andato a buon fine. La giovane è scoppiata in una crisi di pianto, ma dopo l’intervento dei militari dell’Arma si è tranquillizzata ed è stata accompagnata in caserma dove ha potuto formalizzare la denuncia nei confronti dell’aggressore.

Si tratta dell’ennesimo episodio che si aggiunge alla violenta escalation di criminalità tra zona stazione e l’inizio di via Emilia Ospizio; dopo la rissa a bottigliate e il blitz dei carabinieri insieme all’inviato di Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti, ora anche il tentato scippo. Ma i controlli dei carabinieri si sono rivelati preziosi e tempestivi grazie ad una pattuglia che prontamente è intervenuta per salvare la donna.