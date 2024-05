Scontro fra auto e bici: una pensionata al Santa Maria Nuova

Si è temuto il peggio, nella tarda mattinata di ieri, per una pensionata 70enne coinvolta in uno scontro fra un’auto e una bici in viale Cottafavi, in centro a Correggio. Ad avere la peggio la donna in bici, residente in zona. Sono arrivati gli operatori della Croce rossa. Subito dopo la pensionata è stata accompagnata al Santa Maria Nuova di Reggio per completare gli accertamenti sanitari. Non risulta in pericolo di vita. Fisicamente illesa la persona alla guida dell’auto. E nel pomeriggio ambulanza e vigili del fuoco mobilitati in via Carpi a Correggio per uno scontro fra tre auto, con una persona ferita in modo non grave.